BMW yeni batarya teknolojisi ile menzilleri ikiye katlıyor!

BMW elektrikli SUV modeli iX'i geçtiğimiz yıl tanıttı. Yaklaşık olarak 500 kilometre menzil sunan SUV model, markanın elektrikli araç atağında da önemli bir yere sahip. Bavyeralı üretici şimdi ise sunduğu yeni batarya teknolojisi ile elektrikli araçların en büyük problemi olan menzil sıkıntısını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

BMW'nin elektrikli araçları bin kilometrelik menzile kavuşuyor

BMW ve Our Next Energy (ONE) şirketinin ortak çalışmaları sonucunda ortaya konan yeni iX prototipi önemli bir gelişmeyi içerisinde barındırıyor. Henüz test aşamasında olan elektrikli model çift kimyasallı bataryası ile menzil sorununu büyük oranda çözebilir.

ONE şirketinin Gemini adını verdiği bataryanın yıl sonunda iX modeline güç vermesi planlanıyor. Yeni batarya ile birlikte elektrikli SUV modelin menzili de ikiye katlanacak. Açıklanan rakamlara göre şu anda 520 km'lik menzile sahip olan BMW iX, yaklaşık olarak 965 km'lik menzile ulaşacak.

Elektrikli otomobiller son yıllarda büyük gelişme kaydetmiş olsalar da soğuk havalarda ve yüksek hızlarda menzillerinin önemli bir miktarını kaybediyorlar. Yeni batarya teknolojisi ile birlikte kullanıcıların karşılaştıkları bu menzil sıkıntılarının da en aza indirilmesi hedefleniyor.

ONE bu hedef doğrultusunda iki farklı kimyasal yapıya sahip yeni bir batarya geliştirdi. Bu batarya paketi bir yazılım ile destekleniyor. Bu sayede batarya içerisindeki iki farklı kimyasal yapı farklı noktalarda görev yaparak optimum menzil elde ediliyor.

Güç hücrelerinin biri, doğrudan motorlara güç sağlıyor. Lityum-demir-fosfat bileşenlerinden oluşan LFP batarya yoğun enerji kapasitesine sahip olmasa da ucuz ve güçlü yapısı ile öne çıkıyor. Bu batarya sistemleri tekrar tekrar şarj edilme konusunda da oldukça yetenekli. Bataryanın bu kısmı 240 km'nin altındaki kısa yolculuklar için tasarlanmış durumda.

Diğer yandan menzil arttırıcı olarak kullanılan bataryanın diğer bölümü ise DC-DC bağlantılarını içeriyor. Bataryanın diğer bölümü boşaldığında yeniden şarj etmek için kullanılan bu bölüm uzun yolculuklarda görev alıyor.

Çoğu kullanıcı elektrikli araçlarının menzillerinin tamamını sadece belli başlı durumlarda kullanıyor. Bu durum ONE'ye şarj döngüsüne dayanıklı materyaller yerine daha fazla enerji saklayabilen batarya hücrelerine yöneltmiş durumda. Menzil arttırıcı olarak görev yapacak olan bataryanın diğer bölümü sürekli şarj edilmeyeceği için ömrü de daha uzun olacak. Buna karşın menzil konusunda ise önemli bir avantaja sahip olacak.

Daha önce Nissan Leaf modelinde gördüğümüz bu sistem, BMW iX'te daha gelişmiş ve daha uzun menzilli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bakalım çalışmalar sonucunda aracın menzili ne kadar olacak? Peki siz elektrikli araçların menzilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel