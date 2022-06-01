BMW X1 ve iX1 tanıtıldı: İşte özellikleri! - Haberler

Otomotiv sektörünün başarılı oyuncularından BMW, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, bir süre önce BMW X1 ve iX1 modellerini vitrine çıkardı. Peki otomobiller sürücülere neler sunacak? İşte BMW X1 ve iX1 özellikleri…

BMW X1 özellikleri

BMW, yeni X1 ve tamamen elektrikli iX1 modellerini görücüye çıkardı. Önümüzdeki aylarda satışa çıkacak otomobillerin önemli teknik özellikleri açıklandı.

Yeni BMW X1; iki benzinli ve iki dizel motorla satışa çıkacak. Giriş seviyesi olan sDrive18i, 1.5 litre benzinli motorla geliyor. Aynı zamanda 136 hp güç ve 230 Nm tork üretebiliyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 6 ila 7 litre aralığında.

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!

Bir üstünde ise hibrit 2.0 litre xDrive23i karşımıza çıkıyor. 204 HP güç benzinli motor ve 14 kW elektrikli motorun kombine edildiği seçeneğin yakıt tüketimi 6,5 litre ila 7,2 litre seviyelerinde. Bunun dışında motordaki toplam CO2 emisyonu WLTP'ye göre 158 – 143 g/km.

BMW X1'in dizel motoru da elektriğin gücünden yararlanıyor. Zira 2.0 litre xDrive23d, 197 hp dizel motor ve 14 kW elektrikli motorun birlikte çalıştığı hafif hibrit yapısıyla sürücülerin karşısına çıkıyor. Bu seçeneğin CO2 emisyonu WLTP'ye göre 142 – 125 g/km. Aynı zamanda yakıt tüketimi 4,8 ila 5,4 litre aralığında.

Bunun dışında bir dizel opsiyonu daha var. sDrive18d; 150 hp güç üretiyor ve ortalama yakıt tüketimi de 4.9 – 5.5 litre. Ayrıca WLTP'ye göre CO2 emisyonu 145 – 129 g/km seviyelerinde.

BMW X1, tüm donanım paketlerinde USB-C girişi ve iki adet 12V güç soketiyle gelecek. Öte yandan spor deri direksiyon, akıllı iki bölgeli otomatik klima kontrolü ve otomatik far aktivasyonlu yağmur sensörü gibi birçok özellik mevcut olacak. Bu noktada ayna paketi, ambiyans aydınlatması, panoramik cam tavan ve Harman Kardon Ses Sistemi gibi isteğe bağlı özelliklerle otomobil daha da yetenekli hale gelecek.

BMW iX1 özellikleri

Yeni BMW iX1, şirketin premium kompakt segmentte tanıttığı ilk dört tekerlekten çekişli elektrikli otomobil unvanını aldı. -xDrive30- 313 hp güç ve 494 Nm tork üreten bir çift elektrik motorla gelen SUV'un 0-100 km/sa hızlanması ise 5,7 saniye diyebiliriz.

Modelde 64,7 kWh'lik bir pil ünitesi mevcut. 130 kW'a kadar DC hızlı şarjı destekleyen batarya, sadece 29 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Aynı zamanda 10 dakikalık şarjla tamı tamına 120 km yol gidiyor. Ayrıca 22 kW'a kadar artırılabilen ve 11 kW'a kadar tek ve üç fazlı AC şarjı da destekliyor.

BMW iX1, 100 km'de 17,3 – 18,4 kWh elektrik tüketiyor. Bu sayede 413 ila 438 km aralığında bir menzili mevcut. Bunun dışında yeni elektrikli BMW modellerinde gördüğümüz bir tasarıma sahip. Kardeşi iX3'e benzer böbrek tasarımı ve far grubu sayesinde araç küçük bir elektrikli X3 olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? BMW X1 ve iX1 modellerini beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel