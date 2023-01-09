Bmw'nin Üst Düzey Yetkilisi, Çin ile İşbirliğinin Önemini Vurguladı

BMW'nin üst düzey yetkililerinden Oliver Zipse, BMW'nin Çin'i her zaman "ikinci evi" olarak gördüğünü ve Almanya'nın Çin'den ayrışması gerektiğini savunanlardan olmayacağını söyledi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın Tiexi bölgesindeki BMW Brilliance Automotive'in (BBA) Lydia Fabrikası'nın açılış töreninde BMW i3 elektrikli otomobilleri görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Shenyang)

BMW'nin üst düzey yetkililerinden Oliver Zipse, BMW'nin Çin'i her zaman "ikinci evi" olarak gördüğünü ve Almanya'nın Çin'den ayrışması gerektiğini savunanlardan olmayacağını söyledi.

Zipse, şirketinin "Anlaşmak yargılamadan daha iyidir. Çin ile birlikte bir şeyler yapmak günlük meseleler hakkında hükme varmaktan daha önemlidir" düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.

LAS VEGAS, 8 Ocak (Xinhua) -- Alman otomotiv devi BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, Çin pazarı ve güçlü inovasyon kabiliyetinden dolayı şirketinin Çinli ortaklarıyla işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Zipse bu açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde Pazar günü sona eren 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Xinhua ve diğer Çinli haber kuruluşları ile yaptığı röportaj sırasında yaptı.

Dört günlük etkinlik, 170'ten fazla ülke ve bölgeden 3.200'ün üzerinde katılımcıyı kendine çekti. Fuara aralarında TCL, Lenovo, Hisense gibi tanınmış markaların yanı sıra startup'ların da bulunduğu yüzlerce Çinli firma da katıldı.

Zipse, BMW'nin Çin'i her zaman "ikinci evi" olarak gördüğünü ve Almanya'nın Çin'den ayrışması gerektiğini savunanlardan olmayacağını söyledi. Zipse, şirketinin "Anlaşmak yargılamadan daha iyidir. Çin ile birlikte bir şeyler yapmak günlük meseleler hakkında hükme varmaktan daha önemlidir" düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.

Zipse, BMW ve Çinli ortakları arasındaki işbirliği motivasyonunun iki yönden kaynaklandığına dikkat çekerek, "Birincisi pazardır çünkü Çin zaten BMW için en büyük pazardır. Diğeri inovasyondur, çünkü BMW'nin geliştirme stratejisi Çin'den alınan ilham ve inovasyon olmadan hayata geçirilemez" diye konuştu.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın Tiexi bölgesindeki BMW Brilliance Automotive'in (BBA) Lydia Fabrikası görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Shenyang)

"Teknoloji dünyasında olan pek çok şey Çin'den çıkıyor ve sonra dünyaya yayılıyor" ifadelerini kullanan Zipse, Çin'de Aralık ayında piyasaya sunulan son elektrikli lüks sedan otomobil olan BMW'nin i7 serisinin bunun en iyi örneği olduğunu sözlerine ekledi.

Zipse, "Arka koltuk eğlence sistemi ilgili özel bir ilham vardı, bu ilham Çin'den alınmıştı, ama nihayetinde bu elbette bir dünya otomobili" dedi.

Zipse, Çinli otomobil üreticilerinin yazılım ve donanımı yapay zeka ile nasıl birleştirdiğini öğrenmek için son altı ayda 10 farklı Çin yapımı otomobil kullandığını söyledi.

"BMW Grubu'nun geleceği son derece açık: Dijital, elektrikli ve döngüsel. BMW Grubu'nun geleceği aynı zamanda Çin'deki varlığımızın büyümesi ve daha fazla gelişmesinde yatıyor. Çünkü Çin üç stratejik alanda da lider konumda" ifadelerini kullanan Zipse, "Stratejik yönlerimizin Çin'in ulusal politikaları ile mükemmel biçimde örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum" diye ekledi.

Zipse, Çin'den ilham alan ve BMW'nin "yeni nesli" için önemli bir adımı temsil eden yeni modelin piyasaya sürülmesi ve Shenyang üretim üssünde iki büyük genişleme projesinin tamamlanması da dahil olmak üzere, BMW'nin 2022'de Çin'deki gelişimindeki başarılarını da değerlendirdi.

Zipse ayrıca, BMW'nin bir sonraki adımının Çin'de dijital ve elektrikli AR-Ge ve üretim planının teşvik edilmesi olduğunu açıkladı ve BMW'nin Shenyang üretim üssünün güç batarya üretimini artırmak için şirketin 10 milyar yuan (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) yatırım planını açıkladığını belirtti.

Zipse'ye göre Beijing, Shanghai, Shenyang ve Nanjing'de merkezleri bulunan BMW, Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge ve inovasyon ekibini kurdu. BMW'nin halen Çin'de, araştırma ve geliştirme, dijitalleştirme, elektrifikasyon ve diğer alanları kapsayan inovasyonla ilgili işlerde çalışan yaklaşık 3.200 çalışanı bulunuyor.

Zipse, "Daha az değil, daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Ayrıca bu, küresel zorluklara yanıt olmalı. Küresel zorlukları ciddiye alırsanız, daha fazla işbirliği ayrışmanın tam olarak zıddıdır" dedi.

Alman şirket yöneticisi, "Ayrıca yeni uluslararası engellere ihtiyacımız yok, aksine daha fazla açılmaya ihtiyacımız var. Bence uzun süredir devam eden Alman-Çin otomotiv ortaklığı, her iki taraftaki yetenek ve kaynakların nasıl ortak fayda yarattığını gösteriyor" dedi.

Zipse son olarak "Ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişki, işbirliğimizi geliştirmek ve derinleştirmek için harika bir temel oluşturdu. Elbette zorluklar olacak, ancak uzun vadede iyimseriz ve iyimser olmaya devam ediyoruz. BMW Grubu olarak kazan-kazan sonuçlarını teşvik etmek ve Çin'in yüksek kaliteli büyümesine aktif olarak katkıda bulunmak için Çinli ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.