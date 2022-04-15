BMW iX elektrikli SAV, Goodyear EfficientGrip Performance 2'yi tercih etti

Goodyear lastikleriyle piyasaya çıkacak elektrikli araçlar arasında premium elektrikli SAV modeli BMW iX de yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alman otomobil üreticisi BMW'nin, premium elektrikli SAV modeli olan yeni BMW iX için lastik tercihi Goodyear oldu.

BMW'nin yeni modeli için seçtiği Goodyear lastiklerinden biri Goodyear EfficientGrip Performance 2 oldu.

Goodyear EfficientGrip Performance 2, ıslak ve kuru zeminde kısa frenleme mesafesinin yanı sıra değişken yol şartlarında güçlü yol tutuşu sağlıyor. Tıpkı BMW iX gibi, EfficientGrip Performance 2 de araç sürüş menzilini mümkün olduğunca artırmak için geliştirilmiş bir ürün olarak, testlerde önceki nesline kıyasla yüzde 50 daha fazla sürüş menzili sağlıyor.

EfficientGrip Performance 2, iX için 20 ve 21 inç lastik boyutlarında sunulurken, aynı lastik boyutları Goodyear UltraGrip Performance+ (20 ve 21 inç) kış lastiklerinde de satışa sunuluyor.

Goodyear UltraGrip Performance+, ürünün karlı zemin performansını belgeleyen Kar Tanesi (3PMSF) işareti taşıyor. Kuru ve ıslak zeminlerde de kabiliyetlere sahip bu kış lastikleri, BMW iX sürücülerine her türlü hava koşulunda maksimum performans sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici OE Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, "BMW iX'in orijinal ekipman olarak Goodyear lastikleri kullanan tam elektrikli araçlar arasına katıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. EfficientGrip Performance 2, üstün verimliliği ve düşük yuvarlanma direncinin yanı sıra üst düzey performansıyla, öncelikli olarak elektrikli araçlar için tasarlandı. Goodyear UltraGrip Performance+ kış lastikleriyle, BMW iX sürücüleri her türlü hava koşuluna hazırlıklı." ifadelerini kullandı.