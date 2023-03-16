Bmw, Çin'deki Güçlü Taleple Bataryalı Elektrikli Araç Satışlarını İkiye Katladı

2022'de BMW'nin sattığı her üç araçtan biri Çin'e gitti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Shenyang kentinin Tiexi bölgesinde yer alan BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Lydia Fabrikası'nda BMW i3 elektrikli otomobilleri görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

2022'de BMW'nin sattığı her üç araçtan biri Çin'e gitti.

BERLİN, 16 Mart (Xinhua) -- BMW, Çin'deki "orantısız şekilde güçlü" büyüme sayesinde küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarını 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla arttırdı.

Alman otomobil üreticisinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre şirket, en büyük tek pazarı olan Çin'de bataryalı elektrikli araç satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla artırmayı başardı.

Xinhua'ya konuşan şirket sözcüsü, "Çin pazarının BMW için anlamı, özellikle elektrikli araç açısından büyüklüğünü koruyor" ifadelerini kullandı. BMW, 2023'te Çin'in toplam bataryalı elektrikli araç satışlarındaki payının "önemli düzeyde artmaya devam etmesini" bekliyor.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang kentindeki BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin yeni Tiexi Fabrikası'nın iç kısmı görülüyor, 21 Aralık 2021. (Fotoğraf: Xinhua)

Geçen yıl BMW'nin sattığı her üç araçtan biri Çin'e gitti. Çin'in satışlardaki payı, şirketin ikinci en büyük tek pazarı olan ABD'nin payından iki kat daha fazla.

Ortak Çinli girişimi BMW Brilliance Automobile'ı (BBA) 2022'de tamamen konsolide eden şirket, vergi öncesi grup kazançlarını 23,5 milyar euroya (24,9 milyar ABD doları) çıkararak rekor kırdı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,4'lük bir artış anlamına geliyor.

BMW, bu alımla Brilliance China Automoative Holdings Ltd. ile uzun dönemli işbirliğini güçlendirmek, Shenyang'daki üretim kapasitesini genişletmek ve yerel üretimleri "sistematik olarak artırmak" istediğini belirtti.

BMW'nin geçen yıl sadece Çin pazarına yönelik özelleştirilmiş, daha uzun, tamamen elektrikli 3 Serisi bir model çıkarmasından sonra BMW iX1'in daha uzun, tamamen elektrikli bir versiyonunun 2023'te Çin'e gelmesi bekleniyor.

BMW, tamamen elektrikli araçlarının toplam küresel satışlardaki payının geçen yılki yüzde 9'dan, 2023'te yüzde 15'e çıkmasını bekliyor. BMW AG CEO'su Oliver Zipse, "Güçlü talep devam ediyor" dedi ve ekledi: "Bu ivmeyle tüm dünyada sattığımız araçların yarısından fazlası, 2030'tan önce tamamen elektrikli hale gelecek." (1 euro = 1,06 ABD doları)

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Shenyang kentinin Tiexi bölgesindeki BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Lydia Fabrikası'nın açılış töreninde BMW i3 elektrikli otomobilleri görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)