Bmw, Çin'deki E-Mobilite Stratejisi Konusunda İyimser

BMW Group'un Çin'deki ortak girişimi BMW Brilliance Automobile Limited Şirketi (BBA), kısa bir süre önce Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki BMW iFACTORY'de beş milyonuncu otomobili üretim hattından çıkardı.

BBA Başkanı ve CEO'su Franz Decker, şirketin BMW'nin Çin'deki e-mobilite stratejisinin geliştirilmesine dair güveninin tam olduğunu belirtti.

SES (İngilizce): FRANZ DECKER, BBA Başkanı ve CEO'su:

"iFACTORY, tamamen dijitalleşme ve elektrifikasyonla ilgili. En son teknolojileri kullanıyoruz. En son teknolojileri kullanmakla kalmıyor, onları bir adım ileri götürüyoruz.

Burada, Shenyang'da tüm dünyadaki en büyük üretim sistemine sahibiz. Bence en önemlisi de burada 26.000 çok becerikli, çok yetenekli insanın yüksek motivasyon, tutku ve özveriyle çalışıyor olması.

Ve son olarak, bu aynı zamanda burada, Shenyang halkıyla biararada yaşamakla ilgili. Altı yıldan fazla bir süredir Shenyang'da yaşıyorum. Buraya ikinci evim diyorum. Burayı farklı kılan Shenyang halkıdır. Çin'deki BMW şirketi olarak Çin pazarına inanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shenyang şehrinden bildiriyor.

(XHTV)