Bmw, Çin'deki Batarya Üretim Projesine 10 Milyar Yuan Yatırım Yapacak

SHENYANG, 14 Kasım (Xinhua) -- BMW Group'un Çin'deki ortak girişimi olan BMW Brilliance Automative Ltd. (BBA) şirketi, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki yeni batarya üretim projesine 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) yatırımda bulunacak.

SHENYANG, 14 Kasım (Xinhua) -- BMW Group'un Çin'deki ortak girişimi olan BMW Brilliance Automative Ltd. (BBA) şirketi, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki yeni batarya üretim projesine 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) yatırımda bulunacak.

Projenin imza töreni Cuma günü Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da düzenlendi. İmzalanan anlaşmayla BBA, Shenyang üretim üssündeki batarya üretim kapasitesini genişletecek.

BMW Çin Başkan ve CEO'su Jochen Goller, "Yatırım anlaşmasının imzalanması sadece Çin piyasasındaki uzun dönemli görünümlere olan güvenimizi göstermekle kalmıyor, aynı zamanda iş ilişkilerinin Çin ile Almanya arasında köprüler kurmaya devam edeceğine olan güçlü inancımızı da vurguluyor" diye konuştu.

BBA Başkan ve CEO'su Franz Decker de yatırımın, BMW'nin Çin'deki elektrikli ulaşım stratejisinde "kritik sonraki aşamayı" temsil ettiğini kaydetti.

Yeni yatırım, Haziran'daki 15 milyar yuanlık fabrika açılışı da dahil olmak üzere, Shenyang'daki BMW üretim üssünde kapsamlı bir iyileştirme aşamasının başlatılmasının ardından geldi.

Shenyang, BMW Group'un dünya genelindeki en büyük üretim üssü. Grubun Çin'deki toplam işçi sayısı 28.000'ini aşmış durumda.