Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası'nda düzenlenen açılış töreninde otomobiller görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) SHENYANG, 24 Haziran (Xinhua) -- BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin toplam 15 milyar yuan (yaklaşık 2,2 milyar ABD doları) yatırımla 2,9 milyon metrekare alan üzerine kurduğu Lydia Fabrikası, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentinin Tiexi bölgesinde Perşembe günü resmen açıldı. Şu ana kadar fabrikanın nihai montaj hattı ve büyük veri merkezleri gibi ek tesisleri faaliyete geçti. Yeni fabrika, BMW Shenyang Fabrikaları'nın yıllık üretim kapasitesini 830.000 araca çıkarıyor. BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası'nda otomobiller görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası'nda düzenlenen açılış töreninde otomobiller görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası görülüyor, 23 Haziran 2022.(Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.