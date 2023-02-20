Bmw Brilliance'ın Beş Milyonuncu Otomobili Çin'de Üretim Hattından Çıktı

SHENYANG, 20 Şubat (Xinhua) -- Alman otomotiv devi BMW Group'un Çin'deki ortak girişimi BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketi tarafından üretilen beş milyonuncu otomobili Pazartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da üretim hattından çıktı.

SHENYANG, 20 Şubat (Xinhua) -- Alman otomotiv devi BMW Group'un Çin'deki ortak girişimi BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketi tarafından üretilen beş milyonuncu otomobili Pazartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da üretim hattından çıktı.

BBA Başkanı ve CEO'su Franz Decker verdiği bir röportajda, beş milyonuncu aracın yepyeni bir tam elektrikli BMW i3 eDrive40L olduğunu ve bunun BMW'nin Çin'in otomotiv endüstrisindeki elektrik çağına hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

Şirkete göre BMW, 2022 yılında Çin'de bir önceki yıla göre yüzde 91,6 artışla yaklaşık 42.000 tam elektrikli araç sattı.

Shengyang, yıllık 830.000 araca ulaşan üretimiyle BMW Group'un dünya çapındaki en büyük üretim üssüne ev sahipliği yapıyor.