Bmw, 2022'nin İlk Yarısında Bataryalı Elektrikli Araç Satışını İkiye Katladı

BMW'ye göre, grubun en büyük tek pazarı olan Çin'de, tamamen elektrikli BMW ve MINI araçlarının satışları yüzde 74,8 oranında arttı.

BERLİN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW Cuma günü, şirketin 2022'nin ilk yarısında dünya genelindeki tamamen elektrikli araç satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110,3 oranında artırarak yaklaşık 76.000 adede çıkardığını duyurdu. BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Pieter Nota, "Çok zorlu bir ortama rağmen, yılın ilk yarısında dünya çapındaki tamamen elektrikli araç satışlarımızı iki katın üzerinde artırmayı başardık" dedi. BMW'ye göre, grubun en büyük tek pazarı olan Çin'de tamamen elektrikli BMW ve MINI araçlarının satışları yüzde 74,8 oranında yükseldi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın Tiexi bölgesinde bulunan BMW Brilliance Automotive'in (BBA) Lydia Fabrikası'nın açılış töreninde fotoğraflanan BMW i3 elektrikli otomobiller, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketi PwC Strategy&'ye (Almanya) göre, bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde satılan her üç bataryalı elektrikli araçtan ikisini Çin'deki müşteriler aldı. Böylece Çin elektrikli otomobiller için dünyanın en büyük pazarı konumuna geldi. Danışmanlık firması Ernst & Young'a göre, Çin Alman otomobil üreticileri için de en büyük tek pazar haline geldi ve ilk çeyrekte sektörün toplam araç satışlarının yüzde 39'u burada gerçekleşti.

BMW Brilliance Automotive (BBA) Limited Şirketi'nin Başkanı ve CEO'su Franz Decker, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın Tiexi bölgesinde bulunan BMW Brilliance Automotive'in (BBA) Lydia Fabrikası'nın açılış töreninde konuşuyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Xinhua / Güncel