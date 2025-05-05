BMMYK, Yemen'deki Yerinden Edilmiş Kişiler İçin Acil Destek Çağrısı Yaptı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen'de 4,8 milyon kişinin yerinden edildiğini ve bu kişilerin güvenliği için acil desteğe ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de 4,8 milyon kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu ve aileleri güvende tutmak için acil desteğe ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
BMMYK, Yemen'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Yemen'de 4,8 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Birçoğu birden fazla kez kaçmak zorunda kaldı." ifadeleri kullanıldı.
Güvenli barınaklara ulaşmanın imkansız olduğuna ve tahliye risklerinin arttığına işaret edilen paylaşımda, Yemenli aileleri güvende tutmak için acil desteğe ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel