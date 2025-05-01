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BMMYK: Suriye'de 1,4 Milyon Suriyeli Evlerine Döndü

BMMYK: Suriye'de 1,4 Milyon Suriyeli Evlerine Döndü
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü açıkladı. Ancak bu dönüşlerin ardından Suriyelilerin yeniden hayat kurma sürecinde büyük zorluklar yaşadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü bildirdi.

BMMYK'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından, Suriyelilerin evlerine geri dönüşlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

"1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana yıllarca süren yerinden edilmenin ardından evlerine geri dönüyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, Suriyeliler için umut olduğu ancak hayatlarını yeniden inşa etmelerinin kolay olmadığı vurgulandı.

Paylaşımda, ailelerin hayata yeniden başlamasına yardımcı olma çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunulurken, Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim ve geçim gibi birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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