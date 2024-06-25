BMMYK, Sudanlı Mülteciler İçin Acil Uluslararası Destek Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sudanlı mültecilerin, Çad sınırındaki ihtiyaçlarının karşılanması için "acil uluslararası destek" çağrısında bulundu.

BMMYK'nin Çad Temsilcisi Laura Lo Castro, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'daki iç savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerin ulaştığı Çad'ın doğusundaki insani krizin kritik bir noktaya geldiğini kaydeden Castro, "acil uluslararası destek" çağrısı yaptı.

Castro, "Sınır bölgelerinde artan sayıda Sudanlı mülteci, artan sağlık endişeleri, artan güvenlik olayları ve yaklaşmakta olan yağmur mevsimi nedeniyle acilen harekete geçilmeli." dedi.

Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle burada yaşayan 180 bin Çadlının yanı sıra 600 binden fazla mültecinin Çad'a kaçmak zorunda kaldığını aktaran Castro, 2024'te 115 binden fazla kişinin Sudan'dan Çad'a ulaştığını kaydetti.

Laura Lo Castro, "Bu kitlesel akının herhangi bir azalma belirtisi yok. Geçtiğimiz ay, Adre sınırını her gün ortalama 630 kişi geçti. Sudan'da kıtlık benzeri koşullara neden olan yıkıcı bir savaştan canlarını kurtarmak için kaçıyorlar." ifadesini kullandı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.