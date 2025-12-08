Haberler

BM: Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle 3 milyondan fazla kişi evine döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BMMYK, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki 3 milyondan fazla yerinden edilmiş Suriyelinin evlerine geri döndüğünü açıkladı. Ancak, uzun süreli istikrar için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte ülke içinde ve komşu ülkelerde bulunan 3 milyondan fazla yerinden edilmiş Suriyelinin evlerine geri döndüğünü bildirdi.

BMMYK, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Esed rejiminin devrilmesinin Suriye'de barış ve istikrar için olağanüstü bir umut penceresi açtığına işaret edilen açıklamada, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönmeye devam ettiği belirtildi.

Çok daha fazla yerinden edilmiş Suriyelinin geri dönme arzusuna işaret edilen açıklamada, bunun Suriye'nin iyileşme sürecinde kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yerinden edilmiş Suriyelilerin tarihi dönüşünün hem fırsatlar hem de acil zorluklar getirdiğine dikkati çekilerek, "Esed rejiminin devrilmesinden bir yıl sonra 3 milyondan fazla yerinden edilmiş Suriyeli evlerine döndü. Ancak bu gidişatı sürdürmek ve istikrarı sağlamak için acilen daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç var. Aralık 2024'ten bu yana 1,2 milyondan fazla Suriyeli komşu ülkelerden gönüllü olarak ve 1,9 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi de memleketlerine geri döndü." ifadelerine yer verildi.

8 Aralık 2024'ten bu yana en az 170 bin Suriyelinin Ürdün'den Suriye'ye geri döndüğü aktarılan açıklamada, Lübnan'da ise kasım sonu itibarıyla teyit edilen veya varsayılan dönüşlere dayanarak yaklaşık 379 bin Suriyeliye mülteci desteğinin durdurulduğu kaydedildi.

Mısır'da 8 Aralık 2024'ten bu yana yaklaşık 28 Suriyeli mültecinin bireysel dosyasının kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Türkiye'de ise geçtiğimiz yıl yaklaşık 560 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. BMMYK, yetkililerle koordinasyon içinde yaklaşık 420 bin geri dönüşü takip etti." denildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de, dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin sona erdirilmesine yardımcı olmak için büyük bir fırsat yakalandığını belirterek, "Ancak acil küresel destek olmazsa, bu umut penceresi kapanacak. Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeye hazır. Asıl soru, dünyanın bunu başarmalarına yardımcı olmaya hazır olup olmadığı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title