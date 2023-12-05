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BMMYK: 2024 Sonuna Kadar 130 Milyon Kişinin Zorla Yerinden Edilmesi Bekleniyor

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2024 sonuna kadar zorla yerinden edilen veya tabiiyetsiz kalan kişi sayısının 130 milyonu aşmasının öngörüldüğünü bildirdi. BMMYK, gelecek yıl sonuna kadar yerinden edilmesi öngörülen kişi sayısıyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Paylaşımda, '2024 yılı sonuna kadar 130 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edilmesi veya devletsiz kalması bekleniyor. BMMYK bu kişileri korumaya kararlı. Bugünkü taahhüt konferansımızda, ortaklarımızdan acil mali destek sağlamalarını istiyoruz.' ifadeleri yer aldı. BMMYK, 25 Ekim'de yayımladığı raporunda, dünya genelinde süren savaş, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısının, bu yılın haziran-eylül döneminde 4 milyon artarak 114 milyonu aştığının tahmin edildiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2024 sonuna kadar zorla yerinden edilen veya tabiiyetsiz kalan kişi sayısının 130 milyonu aşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

BMMYK, gelecek yıl sonuna kadar yerinden edilmesi öngörülen kişi sayısıyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "2024 yılı sonuna kadar 130 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edilmesi veya devletsiz kalması bekleniyor. BMMYK bu kişileri korumaya kararlı. Bugünkü taahhüt konferansımızda, ortaklarımızdan acil mali destek sağlamalarını istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

BMMYK, 25 Ekim'de yayımladığı raporunda, dünya genelinde süren savaş, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısının, bu yılın haziran-eylül döneminde 4 milyon artarak 114 milyonu aştığının tahmin edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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