BMGK, Suriye'ye Yönelik Yaptırımları Kaldıran Kararı Onayladı

Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), ABD'nin sunduğu ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören kararı onaylamasını memnuniyetle karşıladı.

Suriye'nin BM Daimi temsilcisi İbrahim Abdülmelik Olabi, kararın ardından konseyde konuştu.

Olabi, ABD heyetine "taslak karar üzerindeki tartışmalar sırasında gösterdikleri muazzam çabalarından" dolayı teşekkür ederek, "Bu karar, Başkan (Donald) Trump'ın Suriye'nin bu tarihi fırsatı değerlendirmesini destekleme yönündeki tarihi ve cesur kararıyla örtüşüyor." ifadesini kullandı.

Tüm Konsey üyelerine kararın kabulü için şükranlarını sunan Olabi, "Konsey, Suriye'ye destek olmak ve halkının yanında durmak için birleşti. Suriye bu kararın kabulünü memnuniyetle karşılıyor. Bunu, yeni Suriye'ye, halkına ve liderliğine, BMGK ve uluslararası toplumla ilişkilerinde yapıcı ve samimi yaklaşımına duyulan güvenin bir işareti olarak görüyoruz." dedi.

Rusya'nın BM Daimi temsilcisi Vassily Nebenzia da, kararın "Güvenlik Konseyi'nin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit ettiğini" vurguladı.

Nebezia, "Bu temel ilkelere, kendi kurallarına göre oynamaya devam eden ve Golan Tepeleri de dahil olmak üzere Suriye'nin egemen topraklarının bir kısmını işgal eden İsrail de dahil olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyeleri tarafından uyulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çin: Kararı hazırlayan, tüm üyelerin görüşlerine tam olarak kulak asmadı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise, kararın "tüm tarafların meşru endişelerini" gidermediğini savunarak, Suriye'deki terörle mücadele ve güvenlik durumu konusunda uzun vadeli çıkarları gözetmediği için çekimser kaldıklarını söyledi.

ABD'yi eleştiren Fu, "Kararı hazırlayan, tüm üyelerin görüşlerine tam olarak kulak asmadı ve konsey üyeleri arasında büyük farklılıklar olsa bile, kendi siyasi gündemine hizmet etmek amacıyla konseyi harekete geçmeye zorladı." ifadelerini kullandı.

BMGK, ABD'nin hazırladığı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etmişti.

Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kalmıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, karar için BMGK üyelerine teşekkür ederek, "Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Karar taslağının onaylanması için BMGK'nın 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Trump ile Şara'nın görüşmesinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarıyla bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.