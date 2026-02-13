Haberler

BMGK, DEAŞ'lıların kaçtığına ilişkin haberler üzerine Suriye'nin hızlı müdahalesini memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı tesislerinden DEAŞ mensuplarının kaçtığına dair haberlerin ardından Suriye hükümetinin attığı adımları memnuniyetle karşıladı ve güvenlik boşluğu oluşmaması gerektiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı tesislerinden terör örgütü DEAŞ mensuplarının kaçtığına ilişkin haberler üzerine Suriye hükümetinin attığı hızlı adımları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirilirken Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik desteğe vurgu yapıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye'deki Kürtlerin haklarını garanti almak için çıkardığı 13 maddelik kararnameden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, DEAŞ mensuplarının Suriye'deki gözaltı merkezlerinden kaçtığına dair haberlerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Suriye hükümetinin düzeni yeniden tesis etmek, firari tutukluları yakalamak ve söz konusu merkezlerde sorumluluğunu devralma yönündeki hızlı müdahalesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Konsey üyelerinin ayrıca, bölgede güvenlik boşluğu oluşmaması gerektiğini vurgulayarak, gözaltı merkezleri ile yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampların güvenli şekilde yönetilmesine yönelik uluslararası koordinasyonun önemine işaret ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın