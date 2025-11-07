Haberler

BMGK, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya Yaptırımların Kaldırılmasını Kabul Etti

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti. Karara 14 üye 'evet' derken, Çin çekimser kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti.

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK'ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.

Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kaldı.

Karardan sonra konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, "Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor." dedi.

Waltz, Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK'de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

Karar taslağının BMGK'de kabul edilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.???????

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel

title
