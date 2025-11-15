Haberler

BMGK, Sudan'ın Abyei Bölgesi İçin Barış Gücü Misyonunu Bir Yıl Daha Uzattı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'ın Abyei bölgesindeki barış gücü misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. ABD'nin öncülüğünde yapılan oylamada 12 lehte oy verilirken, Rusya, Çin ve Pakistan çekimser kaldı. ABD, misyonun başarısı için ölçülebilir ilerleme kriterleri belirlenmesini önerdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), tartışmalara rağmen Sudan'ın Abyei bölgesindeki barış gücü misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzattı.

ABD tarafından sunulan ve BMGK'da oylanan karar tasarısına 12 lehte oy verilirken, Rusya, Çin ve Pakistan çekimser oy kullandı.

Bu sonuçla konsey, Birleşmiş Milletler (BM) Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören tasarıyı kabul etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dorothy Shea, yetki süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, "Bu yetki süresi, misyonların ilerlemeyi takip eden ve ev sahibi ülkelerin misyonun başarısına yatırım yapmasını sağlayan açık kriterlere göre yönlendirilmesini sağlama hedefiyle uyumludur." değerlendirmesini yaptı.

ABD tarafından hazırlanan kararda, konseyin, "Sudan ve Güney Sudan'ın kanıtlanabilir ilerlemelerine göre misyonun yetki süresinin uzatılmasını değerlendirmesi" gerektiği belirtildi.

Kararda, Konsey üyelerinin çoğunluğunun katılmadığı ancak UNISFA'nın varlığının önemi nedeniyle lehte oy verdikleri üç kriter yer aldı.

Söz konusu kriterler, Abyei'den tüm izinsiz silahlı grupların çekilmesini, Sudan ve Güney Sudan arasında Ortak Siyasi ve Güvenlik Mekanizması toplantılarının yeniden başlamasını ve Abyei Ortak Güvenlik Polisi'nin kurulmasını öngörüyor.

Shea, "Bu kriterler, misyonun etkisini tanımlamaya yardımcı olacak ve ev sahibi hükümetleri ölçülebilir ilerleme konusunda sorumlu tutmak için önemli bir araç sağlayacaktır." yorumunu yaptı.

Buna karşılık, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva ise ABD'nin sürece "önyargılı yaklaştığını" savunarak, "Karar tasarısını kaleme alanlar uzlaşma arayışıyla uğraşmak yerine, Konsey üyelerinin hala ciddi şüpheleri olan bir taslak hazırlamayı tercih ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Abyei'de 2005'ten beri ihtilaf sürüyor

Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla alınan, petrol zengini Abyei'nin nihai statüsünün müzakerelerle belirlenmesi ve referandum kararı uygulanamadı.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından bağımsızlığını kazanmıştı. Güney Sudan'ın Mart 2023'te tartışmalı bölgeye askerlerini konuşlandırmasından bu yana gerginlik artmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
