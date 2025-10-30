Haberler

BMGK, Sudan'daki Şiddeti Kınadı ve Derin Endişelerini Dile Getirdi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'ın Faşir kentindeki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin sivillere yönelik saldırılarını kınadı ve ülkede artan şiddet nedeniyle derin endişe duyduğunu açıkladı. HDK'nin eylemlerinin etnik temelli vahşetlere yol açabileceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'da 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentine düzenlenen saldırıları kınayarak, ülkede artan şiddet nedeniyle "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

BMGK, Sudan'ın Faşir kentindeki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HDK'nin sivillere karşı işlediği bildirilen "yargısız infazlar" ve "keyfi gözaltılar" gibi eylemleri ile Faşir'deki saldırıları kınanan açıklamada, BMGK'nin "büyük çaplı vahşetlerin, özellikle etnik temelli saldırıların" artabileceği konusunda endişelendiği ifade edildi.

HDK'nin Faşir kuşatmasını kaldırmasını ve çatışmalara derhal son verilmesini talep eden Konsey kararındaki hükümleri "ivedilikle uygulaması" çağrısı yapılan açıklamada, ülkede artan şiddet nedeniyle "derin endişe" duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, faillerinin hesap vermesi gerektiğinin altı çizilerek, "BMGK üyeleri, Sudan'daki tüm taraflara uluslararası hukukla uyumlu biçimde güvenli ve engelsiz insani erişime izin vermeleri, sivilleri koruma ve kentten kaçmaya çalışanlara güvenli geçiş sağlama çağrısında bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, HDK'nin, kontrol ettiği bölgelerde "paralel bir yönetim" kurulmasına yönelik girişimlerin reddedildiği belirtildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkarması ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence etmesi, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
