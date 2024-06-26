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BMGK, Rusya'daki terör saldırısını kınadı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 23 Haziran'da Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

BMGK üyeleri, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırının 21 kişinin ölümüne yol açtığı hatırlatılan açıklamada, Rusya hükümeti, halkı ve yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, terörün her tür ve tezahürünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditlerden birini teşkil ettiği belirtildi.

Terör faaliyeti suçluları, organize edenler, finansman ve sponsorluk sağlanyanların cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, tüm üyelere Rusya'yla gerekli işbirliğini yürütme çağrısı yapılarak terör saldırısı güçlü şekilde kınandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, 23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti. Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda 16'sı polis ve 5'i sivil 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü açıklanmıştı.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan ikisinin Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un oğlu olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov'un görevinden alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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