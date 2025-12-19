BM İzleme Ekibi, Afganistan'daki güvenlik durumunu değerlendirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Analitik Destek ve Yaptırımlar İzleme Ekibi tarafından hazırlanan raporda, Afganistan'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

BMGK'nin Analitik Destek ve Yaptırımlar İzleme Ekibi tarafından hazırlanan 16'ıncı raporunda, Afganistan'daki güvenlik durumu ele alındı.

Raporda, Afganistan'da iç güvenlik ve istikrar belirli ölçüde sağlanmış gibi görünse de bu durumun toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde yansımadığı görüşüne yer verildi.

Afgan yönetiminin "terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolu tehdidini ortadan kaldırmamış olsa da bastırdığı" belirtilen raporda, örgütün hem ülke içinde hem de bölgesel düzeyde tehdit oluşturmayı sürdürdüğü tespiti paylaşıldı.

"Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afgan topraklarından Pakistan'a yönelik çok sayıda saldırı düzenlediği" ifade edilen raporda, bunun sınır hattında gerilimlere, can kayıplarına ve ticaretin aksamasına neden olduğu aktarıldı.

Raporda, "(Afganistan'da) Yönetim, ülke toprakları içinde veya bu topraklar üzerinden herhangi bir terör grubunun faaliyet göstermediğini savunmayı sürdürüyor. Bu tür iddialar inandırıcı değildir." denildi.

Güçlü merkezi yönetimin, ülkede bazı alanlarda ilerleme kaydedilmesini sağladığı vurgulanan raporda, en dikkat çekici gelişmelerden birinin 2025 yılında haşhaş ekiminin, 2022'ye kıyasla yüzde 95'in üzerinde düşüş göstermesi örnek gösterildi.

Raporda ayrıca, ekonominin görece dayanıklı ancak kırılgan olduğuna dikkati çekildi.

Ülkede altyapı geliştirmeye yönelik planların bulunduğu vurgulanan raporda, yönetimin komşu ülkelerden zorla geri gönderilen Afgan vatandaşlarıyla ilgili süreçler ve doğal afetler gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu kaydedildi.