Haberler

BM İzleme Ekibi, Afganistan'daki güvenlik durumunu değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan raporda, Afganistan'daki güvenlik durumu ile DEAŞ ve Pakistan Talibanı'nın tehditleri değerlendirildi. Yönetim, belirli ilerlemeler kaydettiğini savunsa da, güvenlik endişeleri ve toplumsal eşitsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Analitik Destek ve Yaptırımlar İzleme Ekibi tarafından hazırlanan raporda, Afganistan'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

BMGK'nin Analitik Destek ve Yaptırımlar İzleme Ekibi tarafından hazırlanan 16'ıncı raporunda, Afganistan'daki güvenlik durumu ele alındı.

Raporda, Afganistan'da iç güvenlik ve istikrar belirli ölçüde sağlanmış gibi görünse de bu durumun toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde yansımadığı görüşüne yer verildi.

Afgan yönetiminin "terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolu tehdidini ortadan kaldırmamış olsa da bastırdığı" belirtilen raporda, örgütün hem ülke içinde hem de bölgesel düzeyde tehdit oluşturmayı sürdürdüğü tespiti paylaşıldı.

"Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afgan topraklarından Pakistan'a yönelik çok sayıda saldırı düzenlediği" ifade edilen raporda, bunun sınır hattında gerilimlere, can kayıplarına ve ticaretin aksamasına neden olduğu aktarıldı.

Raporda, "(Afganistan'da) Yönetim, ülke toprakları içinde veya bu topraklar üzerinden herhangi bir terör grubunun faaliyet göstermediğini savunmayı sürdürüyor. Bu tür iddialar inandırıcı değildir." denildi.

Güçlü merkezi yönetimin, ülkede bazı alanlarda ilerleme kaydedilmesini sağladığı vurgulanan raporda, en dikkat çekici gelişmelerden birinin 2025 yılında haşhaş ekiminin, 2022'ye kıyasla yüzde 95'in üzerinde düşüş göstermesi örnek gösterildi.

Raporda ayrıca, ekonominin görece dayanıklı ancak kırılgan olduğuna dikkati çekildi.

Ülkede altyapı geliştirmeye yönelik planların bulunduğu vurgulanan raporda, yönetimin komşu ülkelerden zorla geri gönderilen Afgan vatandaşlarıyla ilgili süreçler ve doğal afetler gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
title