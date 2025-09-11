Haberler

BMGK, Polonya'nın Rusya Taleplerini Görüşmek Üzere Olağanüstü Toplanıyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Polonya'nın Rusya'nın hava sahasını ihlaline yönelik talebi üzerine olağanüstü bir toplantı yapacak. Polonya, doğu sınırlarındaki hava trafiğini kısıtladı ve güvenlik önlemlerini artırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Polonya'nın talebi üzerine, Rusya'nın Polonya hava sahasının ihlaline ilişkin olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Polonya'nın talebi üzerine, Rusya tarafından Polonya hava sahasının ihlaline ilişkin olarak BMGK'nin olağanüstü bir toplantısı yapılacak." ifadesine yer verildi.

Polonya doğu sınırlarındaki hava trafiğini kısıtladı

Öte yandan, Polonya'nın Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığınca, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Devletin güvenliğini sağlamak amacıyla, 10 Eylül ile 9 Aralık arasında Polonya'nın doğu kesiminde sınırlı bölge şeklinde bir hava trafiği kısıtlaması getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
