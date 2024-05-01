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BMGK'nın Mayıs Ayı Başkanlığını Mozambik Yürütecek

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) mayıs ayında başkanlığını Mozambik üstlenecek. Mozambik'in BM Daimi Temsilcisi Pedro Comissario Afonso, dönem başkanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Afonso, sivillerin korunması, çatışmaların kadın ve çocuklar üzerindeki etkisi gibi konuların gündeme geleceğini belirtti. Ayrıca Gazze'deki durum hakkında da açıklamalarda bulunan Afonso, ülkesinin acil ateşkesi desteklediğini ve bu yönde çaba sarf edeceklerini ifade etti. Mozambik, BMGK dönem başkanlığını Malta'dan devraldı ve Güney Kore'ye devredecek.

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) mayıs ayında başkanlığını Mozambik yürütecek.

Mozambik'in BM Daimi Temsilcisi Pedro Comissario Afonso, dönem başkanlığına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Afonso, ay boyunca çok sayıda konunun gündeme geleceğini belirterek, bunların arasında sivillerin korunması, çatışmaların kadın ve çocuklar üzerindeki etkisi ile dünya genelindeki çatışmaların olduğunu söyledi.

Gazze'deki durum hakkında da konuşan Afonso, ülkesinin acil ateşkesi desteklediğini, dönem başkanı olarak da bu yönde çaba sarf edeceklerini söyledi.

Afonso, ateşkes sağlanamaması halinde yeni bir karar tasarısı üzerinde çalışabileceklerine işaret etti.

Mozambik, BMGK dönem başkanlığını Malta'dan devraldı.

Mozambik'ten sonra BMGK dönem başkanlığını Güney Kore üstlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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