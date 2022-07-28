BMGK, Myanmar'da siyasi muhaliflerin idam edilmesini kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), darbe sonrası askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan 4 siyasi aktivistin idam edilmesini kınadı.

BMGK'nin yazılı açıklamasında, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Myanmar ordusunun hafta sonu muhalif eylemcileri infaz etmesini kınadı. Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) 25 Temmuz tarihli açıklamasını hatırlatarak Başkan Win Myint ve Devlet Danışmanı Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere keyfi olarak gözaltına alınan tüm mahkumların derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Kınama yazısında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Başkanı ve bazı ASEAN üyesi ülkelerin idamlardan duyulan hayal kırıklığını ifade eden 25 Temmuz tarihli açıklamaya da atıf yapıldı.

Açıklamada, ASEAN'ın azami itidal, sabır ve durumu tırmandırmaktan kaçınmak için çaba göstermesi ve ilgili tüm tarafların krizi yalnızca daha da kötüleştirecek eylemlerde bulunmaktan vazgeçme çağrısına işaret edildi.

Myanmar'ın demokratik geçişine tam desteklerini ve ülkenin egemenliğine, siyasi bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve birliğine olan güçlü bağlılıklarını yineleyen Konsey üyeleri, BM Genel Sekreteri'nin Myanmar Özel Elçisi'nin rolünün altını çizerek ASEAN Özel Elçisi ile yakın iş birliğini teşvik etti.

Güvenlik Konseyi üyeleri, Myanmar halkının istek ve çıkarlarına uygun olarak ilgili tüm taraflarla diyalog ve uzlaşma çağrısında bulunarak, altyapı, sağlık ve eğitim tesislerine saldırılar da dahil olmak üzere her türlü şiddetin derhal durdurulmasını istedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.

ASEAN, askeri cunta yönetimi altındaki Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan ve aralarında eski milletvekilinin de bulunduğu darbe karşıtı 4 kişinin idam edilmesinden "son derece rahatsız" olunduğunu ve "derin üzüntü" duyulduğunu bildirmişti.