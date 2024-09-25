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BMGK, Lübnan'daki Gelişmeleri Ele Almak Üzere Acil Toplanıyor

BMGK, Lübnan'daki Gelişmeleri Ele Almak Üzere Acil Toplanıyor
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ve yaşanan olayları ele almak için acil oturum düzenleyecek. Oturum, 1 hafta içinde ikinci kez gerçekleştirilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı 558 kişinin öldüğünü duyurdu.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in sürdürdüğü saldırlar ve Lübnan'da yaşanan son olayları ele almak üzere Lübnan gündemiyle toplanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak. Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliği'nden edinilen bilgiye göre, oturum yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi. BMGK, 20 Eylül'de de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanında 50'si çocuk olmak üzere en az 558 kişinin öldüğü, bin 835 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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