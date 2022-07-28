BMGK, Kıbrıs'taki BM misyonunun görev süresini oy birliğiyle 6 ay uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Kıbrıs adasında 31 Temmuz'da sona erecek BM Barış Gücü misyonunun görev süresi Ocak 2023'e kadar uzatıldı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanan Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görevini, 3 Ocak 2023'e kadar 6 ay daha uzatma kararı aldı.

"Kıbrıs'taki durum" gündemiyle toplanan BMGK'da, oylama sürecinin ardından Konsey'in dönem başkanı Brezilya Büyükelçisi Ronaldo Costa Filho, İngiltere'nin hazırladığı karar taslağının Konsey'in tüm üyelerinin (15 ülke) onayını aldıktan sonra "oy birliğiyle" kabul edildiğini duyurdu.

Kabul edilen karar metninde, "27 Ocak'ta alınan 2618 numaralı bir önceki Konsey Kararına göre 31 Temmuz'da dolacak olan Kıbrıs'taki BM barış misyonunun görev süresi, gelecek ocak ayına kadar devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, 1964 yılında Güvenlik Konseyi'nin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.

Kıbrıs adası 1974'ten bu yana kuzeyde Türk ve güneyde Rumlar olmak üzere iki parçaya bölünmüş, 2004'te Kıbrıslı Rumlar, BM tarafından sunulan adanın iki parçasını birleştirmeye yönelik bir planı reddetmişti.