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BMGK, Gazze'deki Toplu Mezarlar İçin Derin Kaygı Duyuyor

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de bulunan toplu mezarlar için derin kaygı duyduğunu açıklayarak, ilgili alanlara erişim izni verilmesi ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de bulunan toplu mezarlar için derin kaygı duyduğunu açıklayarak, ilgili alanlara erişim izni verilmesi ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastanelerinin içinde ve çevresinde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere yüzlerce cesedin gömüldüğü toplu mezarların keşfedildiğine ilişkin haberlerden duydukları derin kaygıyı dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BMGK üyelerinin uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin hesap verme zorunluluğunun altını çizdiği ve soruşturma için Gazze'deki tüm toplu mezar yerlerine engelsiz erişim izni verilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplu mezarlar için acil, bağımsız, ayrıntılı, kapsamlı, şeffaf ve tarafsız soruşturma çağrısı yapılan açıklamada, tüm taraflar için uluslararası insancıl hukuka uygun olarak ailelerin, kayıp akrabalarının akıbetini bilmelerine izin verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun baskın yaptığı hastanelerde bulunan toplu mezar sayısının 7'ye çıktığını ve bu toplu mezarlardan en az 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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