BMGK'de MINUSMA'nın geleceği tartışıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) geleceği tartışıldı.

BMGK'de görev süresi 30 Haziran'da sona erecek MINUSMA'nın bu göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin taraflar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Fransa ile askeri iş birliği anlaşmalarından çekildiklerini hatırlatarak, MINUSMA'nın Fransa'dan hava desteği almasının da yasa dışı olduğunu savundu.

Diop, Mali'nin bu kararına saygı duyulması gerektiğini belirterek, Mali ordusunun sahadaki gücünün giderek arttığını vurguladı.

MINUSMA'nın Mali ordusunun bu gücünü de hesaba katması gerektiğine dikkati çeken Diop, Fransız Barkhane Operasyonu ve Takuba Görev Gücü'nün ayrılmasıyla sahada bir güvenlik boşluğunun olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Richard Mills ise MINUSMA'nın uçuş ve hareket alanını kısıtlamanın terörle mücadelenin etkinliğini azaltacağını belirtti.

Mills, MINUSMA'nın Mali tarafının talebi üzerine bölgede bulunduğunu anımsatarak, Bamako yönetimini MINUSMA ile iş birliği içinde çalışmaya davet etti.

İnsan hakkı ihlalleri artıyor uyarısı

BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane de Mali'de 2022 itibarıyla 7,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bu rakamın 2021'de 5,9 milyon olduğunu hatırlattı.

Wane, ülkedeki insani durumun giderek kötüleştiğine işaret ederek, güvenlik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının da 370 bine ulaştığını kaydetti.

Mali'deki insan hakkı ihlallerinin de arttığına dikkati çeken Wane, 2022'nin ilk çeyreğinde 543 sivilin öldürüldüğünü, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 128 olduğunu ifade etti.

Wane, MINUSMA'nın, geçiş sürecindeki zorlukları aşma noktasında da Mali'ye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

61 ülkeden 15 bin asker ve polis görev yapıyor

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu.

Kurulduğundan bu yana görev süresi her yıl BMGK kararıyla yenilenen MINUSMA'nın görev süresi 30 Haziran'da dolacak.

Bu yıl, diğer yılların aksine, Mali'nin Fransa ile diplomatik ve askeri ilişkileri koparması, Wagner ile iş birliği, güvenlik durumunun kötüleşmesi gibi konu başlıkları nedeniyle MINUSMA'nın görev süresinin yenilenip yenilenmeyeceği merak ediliyor.

Bugüne kadar 171 unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Mali ise BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke kabul ediliyor.