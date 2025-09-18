BMGK'de Gazze İçin Ateşkes ve İnsani Yardım Tasarısı ABD Tarafından Veto Edildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından sunulan ve Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes ile sınırsız insani yardım erişimi talep eden karar tasarısı, ABD'nin veto oyuyla engellendi. Bu durum, uluslararası toplumda büyük tartışmalara yol açarken, bölgedeki insani krizin derinleşmesine sebep olabileceği yönünde endişeler artıyor.
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel