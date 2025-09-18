Haberler

BMGK'de Gazze İçin Ateşkes ve İnsani Yardım Tasarısı ABD Tarafından Veto Edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından sunulan ve Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes ile sınırsız insani yardım erişimi talep eden karar tasarısı, ABD'nin veto oyuyla engellendi. Bu durum, uluslararası toplumda büyük tartışmalara yol açarken, bölgedeki insani krizin derinleşmesine sebep olabileceği yönünde endişeler artıyor.

BMGK'de, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
