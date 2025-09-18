BMGK'da Suriye Geçiş Hükümeti ve Bölgesel Destek Vurgusu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'deki geçiş hükümetinin karşılaştığı zorluklar ve son gelişmeler konuşuldu.

BMGK üyeleri, " Orta Doğu'daki Durum" başlığı altında düzenlenen oturumda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, oturumda yaptığı konuşmada, Suriye'deki geçici hükümetin başarılı olması için "yabancı ortakların ve özellikle de bölgedekilerin" desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Shea, "Bu bağlamda, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Ürdün gibi Suriye kurumlarını desteklemek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için harekete geçen ülkeleri takdir ediyoruz." dedi.

BMGK üyesi ülkeleri Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanmaya katkıda bulunmaya çağıran Shea, Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi konusunda Güvenlik Konseyi'nin desteğini istedi.

ABD'li diplomat, "Tüm Suriyeliler güvenliği, istikrarı ve refahı hak ediyor ve liderlerinin de bunu başarmasını bekliyorlar." diyerek, etnik kökeni veya dini ne olursa olsun her Suriyelinin korunması ve suistimallere sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Shea, "Bölgesel barış ve güvenliğin temel unsuru olan komşularıyla bağlarını yeniden kurması için Suriye'ye yardım etmeye devam edeceğiz. Suriye ile İsrail arasındaki yapıcı diyalog, bölgeye istikrar ve refah kazandıracaktır." diye konuştu.

"İsrail'in eylemlerini uluslararası platformda kınıyoruz"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, İsrail'in Suriye'ye yönelik tutumunu eleştirdiği konuşmasında, "Özellikle İsrail, Aralık 2024'ten bu yana Suriye'deki çalkantılı geçiş döneminden tam olarak yararlanmıştır." sözlerine yer verdi.

Nebenzia, "(İsrail) Batı Kudüs ve Suriye'nin güneyinde geniş alanları işgal etmiş, düzenli olarak Suriye topraklarına saldırılar düzenlemiş ve ülkenin içişlerine açıkça müdahale etmektedir. İsrail'in eylemlerini uluslararası platformda kınıyoruz." diye ekledi.

İsrail güçlerinin işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesi gerektiğini söyleyen Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin çıkarlarına hizmet edecek tek yolun, Şam yönetimiyle pragmatik işbirliği geliştirmek olduğunu vurguladı.

Nebenzia ayrıca, Suriye'deki geçiş sürecinin karşısında duran zorluklara atıfta bulunarak, bölgede artan gerilimlerin ülkenin ulusal birliğinin yeniden sağlanmasının kırılganlığını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.