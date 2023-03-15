BM Zorlu Koşullar Altında Freddy Kasırgası'ndan Etkilenenlere Yardım Götürüyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) ve ortakları, Freddy Tropikal Kasırgası nedeniyle en az 200 kişinin öldüğü Mozambik ve Malavi'ye yardım ulaştırıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) ve ortakları, Freddy Tropikal Kasırgası nedeniyle en az 200 kişinin öldüğü Mozambik ve Malavi'ye yardım ulaştırıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, "Yetkililere göre, iki ülkede en az 200 kişi hayatını kaybetti ve 45.000 kişi evlerinden oldu" diye belirtti ve ekledi: " Malavi'de ölenlerin çoğu, Blantyre bölgesinde yer alan Cilobwe kasabasındaki toprak kaymasında hayatını kaybetti".

Mozambik ve Malavi'de önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen yoğun yağışlar nedeniyle daha fazla sel ve toprak kayması riskinin bulunduğunu hatırlatan OCHA, bunun da daha fazla insanı etkileyebileceğini ve yardım operasyonlarını engelleyebileceğini bildirdi.

İnsani yardım görevlileri, hafta sonu ikinci kez kıyıya ulaşan Freddy'nin, Mozambik'in iç kesiminde yıkıma ve hasara yol açtığını ve o zamandan beri hem Mozambik'e hem de Malavi'ye yoğun yağış getirdiğini belirtti.

"Her iki ülkede de BM ve ortaklarımız, hükümet önderliğindeki müdahaleleri desteklemek için çalışıyor" diyen OCHA, "En çok etkilenen bölgelerde hızlı değerlendirmeler yapılıyor ve insani yardım ortakları yardımları seferber ediyor" diye vurguladı.

OCHA, Mozambik'teki geçici barınma merkezlerinde kalan ailelere gıda ve su arıtma kimyasallarının teslim edildiğini belirtti. Malavi'de de insani yardım ortakları, yerlerinden olanlar için kurulan geçici alanlarda su, hijyen ve sanitasyon hizmetleri, barınak malzemeleri ve benzer yardımları sağlıyor.

OCHA, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın, fırtınanın en sert vurduğu ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilen ülkenin güney bölgesinde afet durumu ilan ettiğini hatırlattı. Birçok hayati önemdeki yolun kapanması veya sular altında kalması, ihtiyacı olanlara ulaşmayı engelliyor.

Her iki ülkenin de yaygınlaşan bir kolera salgınıyla da mücadele ettiğini belirten OCHA, Pazar günü itibarıyla Mozambik'te teyit edilmiş kolera vakası sayısının 8.500'e ulaştığını bildirdi.