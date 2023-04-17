BM Yüksek Komiseri Türk, Rusya'da muhalif siyasetçi Kara-Murza'ya verilen hapis cezasını eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya'da muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'nın yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmesini eleştirdi.

Türk, Kara-Murza'nın hapis cezası almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kararı eleştiren Türk, "Bugün bir Moskova mahkemesi tarafından muhalif siyasetçi ve gazeteci Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verilmesi, Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğüne ve sivil alana bir başka darbedir." ifadesini kullandı.

Kara-Murza'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısını alenen eleştirmek de dahil düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün meşru kullanımıyla ilgili görünen suçlamalardan yargılandığını kaydeden Türk, "Hiç kimsenin insan haklarını kullandığı için özgürlüğünden yoksun bırakılmaması gerekir. Rus makamlarını gecikmeden Kara-Murza'yı serbest bırakmaya davet ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türk, tutuklu kaldığı sürece Kara-Murza'ya insani olarak iyi muamele edilmesi çağrısında da bulundu.

25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kara-Murza, Rusya mahkemelerince "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

İngiltere vatandaşlığı da bulunan Kara-Murza'yı suçlu bulan mahkeme ayrıca Rus siyasetçiyi 400 bin ruble (yaklaşık 5 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.