BM Yüksek Komiseri Türk: "?İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş...
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BM Yüksek Komiseri Türk: "?İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor.
BM Yüksek Komiseri Türk: "? İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor."
Kaynak: AA / Güncel