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BM Yüksek Komiseri Türk: "?İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş...

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BM Yüksek Komiseri Türk: "?İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor.

BM Yüksek Komiseri Türk: "? İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor."

Kaynak: AA / Güncel

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