BM Yetkilisinden Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

GAZZE, 26 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde insani durumun giderek kötüleştiğini belirterek, açlık nedeniyle yaşanacak ölümlerin önüne geçmek için acilen önlem alınması çağrısında bulundu.

Lazzarini, cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında ABD ve İsrail destekli özel bir kuruluş olan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın öncülük ettiği yardım dağıtım mekanizmasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Lazzarini, "Bu sorunlu dağıtım sistemi, insani krizi çözmek için değil, askeri ve siyasi amaçlara hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Kurtardığı hayatlardan daha fazlasının yitirilmesine yol açtığı için acımasız mekanizmadır" dedi.

İsrail ordusu cuma günü sabah saatlerinde ülkelerin Gazze'ye hava yoluyla yardım göndermesine izin verdiğini açıklamıştı. Ancak Lazzarini hava yoluyla yapılan insani yardımların yardım ulaştırmanın "en pahalı ve en verimsiz yolu" olduğunu belirtti.

Gıda ve tıbbi malzeme yüklü yaklaşık 6.000 tırın Mısır ve Ürdün sınırlarında mahsur kaldığını belirten Lazzarini, "Kıtlığın önüne geçilmesi ancak siyasi iradeyle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

BM yetkilisi, Gazze'de etkili şekilde harekete geçilmemesinin, gelecekte diğer bölgelerde yapılacak insani yardım operasyonları için tehlikeli bir emsal oluşturabileceği uyarısında da bulundu.

Lazzarini, "Gazze'deki Filistinlileri yüzüstü bırakırsak, gelecekte başkalarını da yüzüstü bırakmak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.

Gazze sağlık yetkilileri, cuma günü yaptığı açıklamada son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece Ekim 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana açlık kaynaklı ölümlerin sayısı 122'ye yükselmiş oldu.