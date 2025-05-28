BM Yetkilisinden Gazze'deki Yardım Dağıtım Mekanizmasına Eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ve ABD'nin desteklediği Gazze'de yeni yardım dağıtım mekanizmasını "kaynak israfı ve oyalama" olarak niteledi.

Lazzarini, ziyarette bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi genelinde BM ile uluslararası kuruluşlar tarafından yönetilen yardım dağıtım noktalarının sayısının 400'den 3'e veya 4'e düşürüldüğünü söyledi.

UNRWA Genel Komiseri, yardım dağıtım noktalarının düşürülmesindeki amacın Gazze'deki Filistin halkını göçe zorlamak olduğunu belirtti.

Lazzarini, Gazze'de ABD'nin de desteklediği yeni yardım dağıtım mekanizmasının "kaynak israfı ve işlenen vahşetten dikkatleri dağıtma bir tür oyalama" amaçlı olduğunu ifade etti.

İsrail'in Filistinlileri Gazze'nin yaklaşık yüzde 25'i kadar bir alanda toplama niyetinde olduğuna işaret eden Lazzarini, Gazze'de bugüne kadar 310 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.

Lazzarini, UNRWA'nın ekonomik durumunun son derece zor olduğunu belirterek, Ajansın faaliyetlerini sürdürebilmesi için acil desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetten bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah'ta yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 46 Filistinlinin de yaralandığı bildirilmişti.