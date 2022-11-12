BM Yetkilisinden Çin'in Küresel İklim Mücadelesindeki Katkısına Övgü Geldi

ŞARM EL-ŞEYH, 12 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Genel Sekreteri Simon Stiell, Cuma günü Çin'in iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını ve somut adımlarını övdü.

Stiell, Mısır'ın Kızıldeniz'deki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te düzenlenen UNFCCC Taraflar Konferansı'nın 27. oturumu (COP27) Çin heyetiyle gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Çin'in iklim değişikliği özel elçisi Xie Zhenhua ile Çin'in COP27 heyeti başkanı Zhao Yingmin katıldı.

Stiell, Çin'in iklim değişikliğiyle aktif bir şekilde mücadele etme konusundaki kararlı ve tutarlı duruşundan ve iklim taahhütlerini somut eylemlere dönüştürmesinden övgüyle söz etti.

BM yetkilisi, dünyanın enerji kriziyle karşı karşıya olduğu bir dönemde Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede sağlam adımlarla ilerlemeyi sürdürdüğünü ve iklim değişikliğine dünya çapında karşı durmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

İki taraf da COP27 gündemindeki önemli konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.