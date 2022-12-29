BM Yetkilisi: Unrwa Son Yıllardaki 'En Ağır Mali Krizle' Karşı Karşıya

GAZZE, 29 Aralık (Xinhua) -- Bir BM yetkilisi Çarşamba günü, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) son yılların en ağır mali kriziyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

GAZZE, 29 Aralık (Xinhua) -- Bir BM yetkilisi Çarşamba günü, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) son yılların en ağır mali kriziyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

UNRWA'nın medya danışmanı Adnan Abu Hasna, Gazze'deki gazetecilere, UNRWA'nın "tarihindeki en büyük olan 80 milyon ABD dolarının üzerindeki borcunu gelecek yıla devredeceğini" söyledi.

Hasna, önümüzdeki yılın "artan mülteci sayısı ve hayati önem taşıyan hayat kurtaran hizmetlere olan gereksinim nedeniyle UNRWA için zor olacağı" uyarısında bulundu ve "bunun UNRWA'nın boyutu ve iş kapsamındaki bir ajansın başına gelmemesi gerektiğini" vurguladı.

Daha önce, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yıl sonunda UNRWA çalışanlarına ve Filistinli mültecilere gönderdiği bir video mesajında, 2022'nin bölgedeki mülteciler için zor geçtiğini söyledi.

Lazzarini, "UNRWA, milyonlarca Filistinli mültecinin hayatında fark yaratmaya devam edecek ve zor gerçeğe rağmen, bölgedeki 700'den fazla bağlı okulda yarım milyondan fazla çocuğa eğitim sağlamayı başardı" dedi.

Lazzarini, bağışçı ülkeleri UNRWA'nın Filistinli mültecilere hayati hizmetlerini sunmaya devam edebilmesi için düzenli, sürdürülebilir kaynaklarla desteklemeye çağırdı.

UNRWA, 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağlamak ve insani gelişmedeki potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kuruldu.

UNRWA, neredeyse tamamen gönüllü katkılarla finanse ediliyor.