Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM yetkilisi Pedersen'den Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Güncel Haberler

BM yetkilisi Pedersen'den Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler dolayısıyla hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler dolayısıyla hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Pedersen, yaptığı yazılı açıklamada, kışın ortasında Türkiye ve Suriye'de binlerce kadın, çocuk ve yaşlının etkilendiği depremin yol açtığı trajik can kayıpları ve büyük yıkımın kendisini derinden etkilediğini belirtti.

"Depremden etkilenenlere en derin başsağlığı dileklerimi iletiliyorum." ifadelerini kullanan Pedersen, bunlardan birçoğunun zaten yıllardır büyük acılar çektiğini belirtti.

Pedersen, "Tam bir dayanışma ve destek içerisindeyiz." ifadelerini kullanırken, Suriye halkının acil olarak uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti ve herkesi buna destek vermeye davet etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Türkiye Suriye Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title