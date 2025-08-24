BM Yetkilisi Lazzarini'den Gazze Kıtlığına Sert Tepki

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de yaşanan kıtlığın inkar edilmesini, insanlıktan çıkmanın en çirkin ifadesi olarak nitelendirdi.

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, kıtlığın Gazze halkının başına gelen en son felaket olduğunu dile getirdi.

"Abluka altındaki Gazze'de her bakımdan cehennem yaşanıyor." ifadesini kullanan Lazzarini, İsrail'den, insani kuruluşların kısıtlama olmaksızın Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermesini istedi.

İsrail'in Gazze'deki kıtlığı inkar etmesine de değinen Lazzarini, "(Bunu) inkar etmenin, insanlıktan çıkmış olmanın en çirkin ifadesi" olduğunu kaydetti.

Lazzarini ayrıca, İsrail hükümetini, Gazze'deki trajik gerçeklikten farklı bir anlatıyı yaymaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Sınır kapılarının açılması ve savaşın derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, "Her saat önemli" diyerek kıtlığı durdurmak için hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

IPC raporu

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.