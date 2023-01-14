BM Yetkilisi: Karadeniz Tahıl Anlaşması Fark Yaratıyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Gıda Fiyatları Endeksi'nde sürekli düşüş bildirdiğini kaydeden Rosemary DiCarlo, "Zorlu ortama karşın Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda fiyatlarında düşüşe yol açarak fark yaratmaya devam ediyor" diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nın kuzeybatı girişinde Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl yüklü gemiyi denetleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) temsilcileri ekibi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Gıda Fiyatları Endeksi'nde sürekli düşüş bildirdiğini kaydeden Rosemary DiCarlo, "Zorlu ortama karşın Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda fiyatlarında düşüşe yol açarak fark yaratmaya devam ediyor" diye konuştu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Siyaset ve Barış İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Cuma günü küresel gıda fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekerek Karadeniz limanlarından tahıl ve gübre ihracı konusundaki anlaşmanın fark yarattığını söyledi.

Ukrayna konusundaki Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan DiCarlo, Rusya-Ukrayna çatışmasının birinci yılını doldurmak üzeri olduğunu, ancak "savaş ya da acının sonuna ilişkin ufukta herhangi bir işaret olmadığını" ifade etti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Gıda Fiyatları Endeksi'nde sürekli düşüş bildirdiğini kaydeden DiCarlo, "Zorlu bağlama karşın Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda fiyatlarında düşüşe yol açarak fark yaratmaya devam ediyor" diye konuştu.

22 Temmuz 2022'de Rusya ve Ukrayna, aralarındaki çatışma devam ederken küresel pazarlara tedarik sağlanması amacıyla Ukrayna ve Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatı konusunda Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile İstanbul'da ayrı ayrı anlaşma imzalamıştı.

Başlangıçta 19 Kasım'da sona ermesi planlanan Karadeniz Tahıl Girişimi, 120 gün daha uzatıldı.

DiCarlo, anlaşma kapsamına 17 milyon metrik tondan daha fazla gıda maddesinin, yaklaşık 43 ülkeye ulaşmış durumda, ulaşmak üzere veya yolda olduğunu belirtti.

DiCarlo, toplam tutarın yaklaşık yüzde 20'sinin, Dünya Bankası tarafından düşük gelirli ya da alt-orta gelir grubu ekonomiler olarak kategorize ettiği ülkelere gittiğini kaydetti.

DiCarlo, "Birleşmiş Milletler, Rusya'nın gıda maddesi ve amonyak gibi gübre ihracatına yönelik diğer engelleri de kaldırmak üzere tüm paydaşlarla görüşmelerini sürdürmektedir. Bu ihracat, fiyatların düşürülmesinde ve gıda güvensizliğinin hafifletilmesinde kilit öneme sahiptir ve tüm ilgilileri bu yönde çalışmaya çağırıyoruz" diye konuştu.