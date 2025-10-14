BM Yetkilisi: Gazze'deki İnsani Durum Hayati Tehdit Altında

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, Gazze'de varılan ateşkesin, korkunç insani durumu hafifletmeye yönelik sadece ilk adım olduğunu belirterek bundan sonra Gazze'ye ulaşan yardımların büyük ölçüde artırılması gerektiğini söyledi.

Fowler, Gazze'de 9 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesle birlikte sahadaki insani durumun felaket olmaya devam ettiğini vurgulayan Fowler, "Elbette ateşkes kritik bir adımdı ancak bu korkunç insani durumu hafifletmeye yönelik sadece ilk adımdı. Şimdi yapılması gereken, yardımların büyük ölçüde artırılması. Bu nedenle yardımların, UNRWA dahil, tüm insani aktörler tarafından Gazze Şeridi'ne getirilmesi gerekiyor. Temel olarak kıtlığın yayılmasını durdurmak, hastalıkların yayılmasını durdurmak ve temelde bu insani felaketi kontrol altına almak ve ardından insanları hayatlarını yeniden inşa etmeleri için yardımların getirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fowler, tüm bunların inanılmaz derecede hızlı şekilde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayarak kaybedilen her günün hatta saatin, yetersiz beslenme dahil, gereksiz daha fazla hayat kaybı anlamına gelebileceğini dile getirdi.

Gazze'ye giriş yapan yardım tırı sayısıyla ilgili genel bilgilerinin olmadığını aktaran Fowler, ancak BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'in de açıkladığı gibi tırların Gazze'ye girmeye başladığını kaydetti.

Fowler, "(Gazze'ye giriş yapan yardım tırı) Hala yeterli olmaktan çok uzak ancak girişler başlıyor. İhtiyaçlar, bir önceki ateşkes döneminden bu yana temelde arttı." dedi.

İsrail'in UNRWA'yı yasakladığını ve İsrailli yetkililerle iletişim kurmadıklarını hatırlatan Fowler, yardımın insanların bulunduğu yere ulaşması için etkili dağıtım ağlarının şart ve UNRWA'nın sahadaki 12 bin personeliyle buna hazır olduğunu söyledi.

"Gazzelilerin kendi memleketlerine geri dönmeye çaresizce ihtiyaçları var"

Fowler, "(Gazze Şeridi'nin kuzeyine) Şimdi insanlar açıkça hareket ediyor. Gazzelilerin kendi memleketlerine geri dönmeye çaresizce ihtiyaçları var. Trajik bir şekilde buralarda bulabilecekleri şey yıkıntılar. Gazze Şeridi'ndeki evler dahil çoğu altyapı yıkıldı. İnsanlar ayrıca trajik bir olay olarak kayıp akrabalarının ve arkadaşlarının kalıntılarını bulmak istedikleri için hareket ediyor. Enkaz altından cesetler çıkarıldıkça bildirilen ölüm sayısında artışlar görüyoruz." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki insanların, son 2 yılda İsrail'in saldırıları sırasında birçok kez yerinden edildiğine işaret eden Fowler, bu insanların yanlarında neredeyse hiçbir şey olmadığını vurguladı.

Fowler, "(Gazze'deki) Dolayısıyla insanlara barınak malzemesi de ulaştırmamız gerekiyor. Hava soğuyor, temel olarak her şeyin hızlı ve kapsamlı şekilde yapılması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'nin kuzeyine doğru kaç kişinin hareket ettiğine dair elinde net bir veri olmadığını söyleyen Fowler, binlerce kişinin yollarda olduğundan emin olduklarını kaydetti.

Fowler, ateşkesle birlikte kitlesel göçün kaçınılmaz olacağına dikkati çekerek insanların önceki hayatlarından bir şeyler bulmak için geri dönmek için çok istekli olduğunu söyledi.

"Ürdün ve Mısır'da toplamda yaklaşık 6 bin tır insani yardıma eşdeğer malzememiz var"

Gazzelilerin enkazda karşılaştıkları karşısında travma yaşamalarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Fowler, bunun için UNRWA'nın psikososyal destek sağladığını belirtti.

Fowler, şunları kaydetti:

"(Gazze'ye) Bildiğiniz gibi UNRWA marttan bu yana Gazze'ye hiçbir şey getiremedi. Ürdün ve Mısır'da toplamda yaklaşık 6 bin tır insani yardıma eş değer yardım malzememiz var. Bu çok büyük bir miktar ve buna tüm Gazze nüfusunun yaklaşık 3 aylık gıda ihtiyacı da dahil. Orada bulunan, gönderilmeye hazır ve (İsrail makamlarından) izin alırsak birkaç gün içinde göndermeye başlayabileceğimiz devasa miktarda bir yardımdan bahsediyoruz."