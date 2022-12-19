BM Yetkilisi: Çin, Küresel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasının Teşvikinde Liderlik Sergiliyor

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının (COP15) ikinci bölümünde Xinhua'ya röportaj veren BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Shi Xiaomeng

MONTREAL, 19 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, COP15 başkanlığını üstlenen Çin'in, küresel biyolojik çeşitliliğin korunmasında liderlik sergilediğini söyledi.

COP15, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısı anlamına geliyor. Bu konferans; delegelerin, biyolojik çeşitlilik kaybını tersine çevirmek üzere bir küresel biyolojik çeşitlilik anlaşmasını imzalamasının beklendiği tarihi öneme sahip bir toplantı olarak kabul ediliyor.

Andersen, Xinhua'ya verdiği röportajda, "Çin olağanüstüydü" diye konuştu. Çin, COP15'in birinci aşama toplantısına ülkenin güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de ev sahipliği yaptı ve bu toplantıda biyolojik çeşitlilik tartışmaları açısından "önemli bir hamle" olan Kunming Bildirgesi kabul edildi.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının (COP15) ikinci bölümünde etnik kıyafetler giymiş görevliler, Çin Pavyonu'nda performans sergiliyor, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Andersen, Çin'in BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ve Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi'ne ilişkin toplantılara başkanlık etmesiyle ilgili, "Çin, gerçekten uluslararası düzeyde liderlik sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Andersen, "Çin'e liderliği için teşekkür etmek istiyorum. Karmaşık zamanlarda bunun son derece olağanüstü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Çin'in son derece kararlı hareket ettiğini gördük" diye konuştu.

Çin'in yurtiçinde de ekolojik uygarlık bayrağı altında son derece iyi bir performans sergilediğini kaydeden Andersen, Çin'in kırmızı çizgi politikası ve doğayı koruma çabalarından, özellikle de panda neslini yok olmaktan kurtarmasından övgüyle bahsetti.

Andersen, Çin'in ayrıca karbon emisyonlarını azaltma ve hava kirliliğiyle mücadele konusunda özenle çalıştığını da sözlerine ekledi.

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Qiangtang Doğa Koruma Alanı'ndaki Tibet antilopları görülüyor, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Müzakere sürecinde özel sektör, bilim sektörü, finans sektörü, gençlik, yerli halklar ve kadın grupları dahil birçok grubun görüşlerine kulak verildi.

"Tüm bu görüşlerin biraraya getirilmesinin gerçekten anlamlı olduğunu düşüyorum" diyen Andersen, "Bu farklı bir COP. Daha geniş bir toplumsal yaklaşımla bir dönüşüm anını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Gelişmekte olan ülkelerin daha fazla fon ve teknik destek çağrısında bulunması konusunda konuşan Andersen, gelişmekte olan ülkelerin biyolojik çeşitliliklerini koruma konusunda yardıma ihtiyacı olacağının son derece iyi anlaşıldığını belirtti.

Andersen, "Birleşmiş Milletler, paranın sağlandığından ve paranın ona gerçekten ihtiyaç duyan insanlara sağlandığından emin olmalı" diye konuştu.