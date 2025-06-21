BM yetkilileri İstanbul'daki İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nda konuştu

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İstanbul'daki İslam İşbirliği teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nda, İslamofobi ile İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarına değindi.

"Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nun ilk günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programla başladı.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, buradaki konuşmasında, "İslamofobi sadece bir ön yargı konusu değil bu insan haklarının ihlali demek, aynı zamanda sosyal bütünlüğe bir tehdit ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerinin ihlal edilmesi demek." ifadesini kullandı.

İslamofobinin birçok ülkede yaygın sorun olduğuna dikkati çeken Moratinos, bunun her zaman şiddet şeklinde değil bazen dışlayıcı tutumlar şeklinde de ortaya çıktığını belirtti.

Moratinos, Müslüman kadınların başörtüleri nedeniyle işe alınmadığını, Müslüman çocukların ise isimleri dolayısıyla okullarda zorbalığa maruz kaldığını aktardı.

"Müslümanlık karşıtı söylemler çevrimiçi platformlarda yayılıyor ve algoritmalar da bunu destekliyor. Dijital platformlar aslında bir aşamada özgürlükler alanı olarak sayılırken, şimdi nefret söyleminin yansıdığı bir alan." diyen Moratinos, İslamofobinin küresel bir problem olduğu için çözümün de küresel olması gerektiğini kaydetti.

Moratinos, BM'deki çalışmalarına işaret ederek "Buradaki çalışmalarımız herhangi bir dinle sınırlı değil, insanların insan haklarını kullanarak dinlerini herhangi bir korku olmadan icra edebilmelerini savunuyor. Özel temsilci olarak İslam İşbirliği Teşkilatı ve Devletleri ile yakın bir işbirliği gerçekleştirmeyi ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

İslamofobiyle mücadelenin sadece Müslümanlar için değil küresel bir çalışma olması gerektiğine işaret eden Moratinos, "Bunun arkasında siyasi bir irade, ahlaki bir cesaret ve sürdürülebilir çok taraflı işbirliği olmalı." dedi.

Moratinos, 2026'da New York'taki BM Merkezi'nde 14 Mart İslamofobiyle Mücadele Günü'nde üst düzey bir toplantı düzenlemeyi planladığını ifade etti.

"Filistinliler insanlık dışı bir muameleye tabi tutuluyor"

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de 2 milyon kişinin açlığa sürüklendiğine işaret ederek, "Yeni kurulan sözde yardım mekanizması aslında zaten umutsuz olan insanları daha da küçük düşürüyor ve umutlarını yerle bir ediyor. Aslında daha fazla hayata mal oluyor. Filistinliler insanlık dışı bir muameleye tabi tutuluyor." dedi.

Filistin'deki durumu "20 aylık bir felaketin cezasızlığın ve eylemsizliğin geldiği zirve nokta" şeklinde tanımlayan Lazzarini, "Altyapı yerle bir ediliyor ki Filistinliler yaşadıkları topraklara geri dönemesin. Buradaki ilhak kararlı bir şekilde sürdürülüyor." diye konuştu.

UNRWA'nın bölgedeki çatışmanın hedeflerinden biri olduğunu kaydeden Lazzarini, "En az 300 kişi, personelimiz ve aileleri hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

"UNRWA her gün 50 binden fazla tıbbi muayene gerçekleştiriyor"???????

Lazzarini, her şeye rağmen UNRWA'nın faaliyetlerinin devam ettiğine değinerek, "UNRWA her gün 50 binden fazla tıbbi muayene gerçekleştiriyor. Yine sığınaklar, içilebilir su sağlanması konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

UNRWA'nın mali durumunun son derece zorlu bir aşamaya geldiğine ve ilave fon olmaksızın bölgede operasyonlarına devam etmekte zorlanacağına değinen Lazzarini, "İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrıda bulunmak istiyorum, yine aynı şekilde üye devletlerine de; Siyasi ve mali olarak Filistinli sığınmacıların en temel hizmetlere ulaşabilmesi için sizlerden eyleme geçmenizi rica etmek istiyorum, milyonlarca kişinin hayatı, kaderi sizlerin elinde." şeklinde konuştu.

"Diplomasi kalıcı barışın tesis edilmesindeki en önemli araç"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten sorumlu yetkilisi Khaled Khiari de misafirperverliğinden dolayı Türkiye hükümetine teşekkürlerini sundu.

Khiari, İstanbul'u binlerce yıl boyunca fikir alışverişlerinin yapıldığı çok önemli bir merkez olarak nitelendirerek, "Bugün de burada diyaloğu, barışı ve hoşgörüyü tesis etmek için tekrar buluştuk." dedi.

BM ve İİT'nin ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirten Khiari, dünyanın bugünlerde uluslararası diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Khiari, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın tırmanmaya devam ettiğini, her iki tarafın da bu çatışmalarda önemli kayıplar verdiğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu iki ülke arasındaki çatışmaların bir an önce sonlandırılması ve bu gerilimin azaltılması için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Khiari, "diplomasi kalıcı barışın tesis edilmesindeki en önemli araç" vurgusu yaptı.