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BM Yetkilileri İsrail'in Filistin Kampına Saldırısını Kınadı

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BM Genel Kurul Başkanı, UNICEF Başkanı ve BM Acil Yardım Koordinatörü, İsrail'in Refah kentindeki Filistin kampına düzenlediği saldırıyı kınadı. Saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti.

NEW Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russel ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Grifftihs, İsrail ordusunun hafta sonu Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

Francis, Russel ve Griffiths, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye son büyük saldırısıyla ilgili mesaj paylaştı.

BM Genel Kurul Başkanı Francis, X'teki kurumsal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında dehşete düştüm; bildirildiğine göre barınak ve güvenlik bulma umuduyla en az 45 kişi öldü." diye yazdı.

"İsrail'i UAD'nin (Uluslararası Adalet Divanı) emirlerine uymaya çağırıyorum." ifadesine yer veren Francis, Gazze'de "siviller için güvenli bir yer kalmadığını" belirtirken saldırıların "durdurulması" çağrısında bulundu.

UNICEF Başkanı Russel da, aynı platformdaki paylaşımında, "Refah'ta bombalanan çadırlardan çıkan yanmış çocuk ve ailelerin görüntüleri hepimizi şok ediyor. Derme çatma çadırlarda barınan çocukların öldürüldüğü yönündeki haberler vicdana sığmaz." ifadelerine yer verdi.

Russel, "7 aydan fazla bir süredir, binlerce çocuğun ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu trajediye tanık olduk." diye yazdı.

"Bu tür bir cezasızlık devam edemez"

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths X'te, Gazze'deki mülteci kampına yapılan saldırı hakkında, "İsrail'in dün gece Refah'a düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi." ifadelerini kullandı.

"Bu tür bir cezasızlık devam edemez." diyen Griffiths, sivillerin korunarak onlara "güvenli bir yer sağlanması" ve "yardımların ulaşmasına izin verilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

"Dün gece yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti"

Martin Griffiths, İsrail'in Gazze'ye yaptığı son saldırıyla ilgili yaptığı ikinci bir açıklamada, ifadelerini daha da sertleştirirken Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını "defalarca" söylediklerini hatırlattı.

BM'nin internet sayfasından paylaşılan açıklamada Griffiths, "Refah'a yapılacak askeri operasyonun katliamla sonuçlanabileceği uyarısını da yapmıştık. Sonuçlarını dün geceki kesinlikle kabul edilemez saldırıda gördük." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Saldırının Gazze halkı açısından bir savaş suçu mu yoksa trajik bir hata mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti.

Buna hata demek, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır."

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın, saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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