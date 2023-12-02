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BM, Yemenli Husilerin İsrail'le bağlantılı gemiyi kaçırmasını kınadı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı bir gemiyi kaçırmasını kınadığını duyurdu. Konsey, geminin ve mürettebatının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı bir gemiyi kaçırmasını kınadı.

Güvenlik Konseyi, Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, Kasım ayının ortalarında Kızıldeniz'de Galaxy Leader adlı geminin 25 mürettebatıyla kaçırılmasını en güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

Açıklamada, "Bu bağlamda Yemen hükümetinin kontrolü altındaki petrol terminallerine yönelik devam eden tehdit ve saldırıları hatırlatan üyeler, tüm bu saldırı ve eylemlerin derhal durdurulmasını talep etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Geminin ve mürettebatının derhal serbest bırakılması çağrısı yapan konsey üyeleri, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki tüm gemilerin uluslararası hukuktan kaynaklanan seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin öneminin altını çizdi.

Konsey, bölgede barış ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı uluslararası ve bölgesel işbirliğini artırmanın önemini de hatırlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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