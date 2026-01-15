BM Yemen Özel Temsilcisi: Yemen'de Kapsamlı Siyasi Sürece İhtiyaç Var
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Güvenlik Konseyi toplantısında Yemen'deki savaşın sona ermesi için kapsamlı bir siyasi sürecin gerekliliğini vurguladı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Ocak (Xinhua) -- BM'nin New York'taki genel merkezinde düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında video bağlantısı aracılığıyla konuşan BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 14 Ocak 2026.
Grundberg çarşamba günkü toplantıda, savaşın bitap düşürdüğü ülkede kapsamlı bir siyasi sürecin önemini vurguladı. (Manuel Elias/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel