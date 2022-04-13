BM Yemen Temsilcisi, Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çalışıldığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Uluslararası Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çaba harcandığını ve Taiz ilindeki yolların açılması konusunda anlaşmaya varmak için taraflar arasında toplantı düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Özel Temsilci Grundberg, başkent Sana'da Husilerle 11 Nisan'dan beri yaptığı görüşmeleri tamamlamasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Grundberg, Sana'da Husilerin siyasi liderleriyle ateşkesin tüm unsurlarıyla uygulanmasındaki gelişmeleri ve çatışmaların siyasi çözüm yollarını görüştüğünü belirtti.

Ateşkes ihlallerine ilişkin sık ve endişe verici raporlara rağmen, saldırılarda genel olarak önemli bir düşüş gördüklerini aktaran Grundberg ayrıca, yakıt krizinin çözümüne katkıda bulunacağını umduğu çok ihtiyaç duyulan yakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girişini de gördüklerini ifade etti.

Altı yıl sonra ilk ticari uçuş için Uluslararası Sana Havalimanı'nı açmak amacıyla hummalı çalışma ve hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Grundberg, Taiz ve diğer illerde yolların açılması konusunda anlaşmaya varmak için krizin tarafları arasında toplantı düzenleme çabalarının olduğuna işaret etti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.