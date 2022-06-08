BM Yemen Temsilcisi, Sana'da Husilerle Taiz'deki yolların yeniden açılması konusunu görüşecek - Haberler

Yemen'in başkenti Sana'ya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, Yemen'deki İran destekli Husilerle, ateşkesin güçlendirilmesi ve Taiz kentindeki yolların yeniden açılması konusunu görüşeceği bildirildi.

Resmi temasları kapsamında ziyaret ettiği Ürdün'ün ardından Yemen'in başkenti Sana'ya gelen Grundberg'in ofisinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Grundberg, Husilerle BM'nin, Taiz ve diğer kentlerdeki yolların yeniden açılması önerisini, ateşkesin güçlendirilmesi çabalarını ve ülkedeki krizin çözülmesi yollarını görüşecek." denildi.

Açıklamada, Grundberg'in, "Ateşkesin uygulanması ve güçlendirilmesi için harcanan çabalara ilişkin Husi yöneticilerle görüşmeyi istiyorum. Umarım Taiz ve diğer vilayetlerdeki yolların yeniden açılması teklifimiz hakkında yapıcı tartışmalar yapabiliriz." dediği aktarıldı.

Yemen hükümeti, dün, Husilerin kuşatması altındaki Taiz kentinde yolların açılmasına yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu öneriyi kabul ettiklerini duyurmuştu.

Grundberg'in Taiz'de biri ana yol olmak üzere 5 yolun açılması yönünde teklifte bulunduğu, ayrıca önerinin diğer yolların da gelecek aylarda eş zamanlı açılmasını öngördüğü belirtilmişti.

BM'nin önerisini kabul ettiklerini duyuran hükümet heyeti, uluslararası topluma, Avrupa Birliği büyükelçilerine ve ABD Yemen Temsilcisi Tim Linder King'e "BM'nin önerisini sahada gerçeğe dönüştürmek için daha fazla baskı uygulama" çağrısı yapmıştı.

Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır abluka altında tutuyor. Şehirde yaşayan halk bu kuşatmadan dolayı büyük sıkıntı çekiyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nin ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de meşru hükümet ile Husiler arasında, Taiz'e giden yolların açılması için müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı belirtilmişti.

İnsan hakları kurumları ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.