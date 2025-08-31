BM Yemen Temsilcisi'nden İsrail Saldırısına Tepki

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Grundberg, uluslararası hukukun gerekliliklerine uyulması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

Grundberg, 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen İsrail saldırısında Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürülmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

BM Özel Temsilcisi Grundberg, Husiler kontrol ettiği bölgelerin İsrail'in saldırılarına maruz kalmasını "büyük bir endişeyle takip ettiğini" belirtti.

İsrail'in saldırısında "hayatını kaybeden ve yaralanan siviller için derin endişe duyduğunu" ifade eden Grundberg, taraflara "uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda sivilleri ve sivil altyapıyı koruma" çağrısında bulundu.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlediği saldırıda yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
